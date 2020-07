Iachini: “Ribery dà personalità alla Fiorentina. Non averlo avuto per molto tempo ci ha penalizzato”

Non v’è dubbio alcuno che con Franck Ribery in campo, la Fiorentina sia un’altra squadra. La sua assenza è stata pesante e si è fatta sentire a lungo. Inoltre è anche un giocatore che riesce a fare gruppo e al quale piace molto scherzare.

“Un giocatore importante che non abbiamo avuto per tanto tempo purtroppo” così lo definisce l’allenatore Giuseppe Iachini. Il quale poi aggiunge: “Dopo l’interruzione del campionato è tornato con noi. Erano sei mesi che non era in campo, ma è sempre rimasto attaccato al gruppo e si è allenato bene. Un giocatore che dà ancora più personalità a questa squadra. Di volta in volta cerchiamo di risparmiargli un po’ di fatiche e un po’ di energie. Lo stesso Cutrone è rimasto fuori proprio per questo, nonostante avesse fatto una buona partita a Lecce. Ho preferito mettere Kouame per avere nella seconda parte con Vlahovic e Cutrone, le soluzioni per ‘forzare’ ancora di più la gara. Queste sono scelte che vengono prese a tavolino perché, quando si gioca in maniera ravvicinata, non preparo una partita singola, ma anche una seconda e una terza contemporaneamente”.