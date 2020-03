Iachini: “Ribery? Felici di averlo riabbracciato in allenamento, seguiremo quello che ci dirà lo staff medico e…”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, intervistato da Sky, ha dato anche le ultime novità sulle condizioni fisiche e i tempi di recupero di Franck Ribery: “Siamo stati tutti felici di poterlo riabbracciare in allenamento. Dobbiamo seguire quello che ci dirà lo staff medico, è un’assenza importante per personalità e prestigio e vicinanza ai compagni. Lui è uno dei giocatori cardine e leader della squadra, è uno di quelli che possono sempre dare qualcosa in più”.