Iachini: “Salvezza?La concentrazione della squadra è sul campo: pensiamo una partita alla volta” VIDEO FN

Durante la conferenza stampa di questo pomeriggio al tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è stato chiesto se fosse in pensiero per il raggiungimento della salvezza. Il tecnico marchigiano, sottolineando la cura dei particolari mai mancata finora durante il suo periodo in viola, ha tranquillizzato tutti provando a suggerire quali siano le migliorie da apportare a partire dalla sfida contro la Sampdoria per continuare verso un campionato tranquillo.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: