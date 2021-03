Iachini scopre Kokorin

Dopo la domenica di riposo, la Fiorentina torna ad allenarsi. E’ in questa occasione che il nuovo (vecchio) allenatore viola, Giuseppe Iachini, conoscerà Aleksandr Kokorin. L’attaccante russo ha fatto il suo ritorno a Firenze da Roma, dove è stato un paio di settimane per fare alcuni test e per recuperare dall’infortunio patito in campionato.

Dal 3 marzo scorso, la Fiorentina non ha potuto minimamente contare sul giocatore acquistato dallo Spartak Mosca nel corso dell’ultimo mercato invernale. Si è fatto male ad una coscia contro la Roma, nel corso di una gara giocata al Franchi.