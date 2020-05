Iachini scozza le carte: Tre ipotesi di modulo con Ribery sempre al “centro”

Il tecnico viola per il momento certe idee le sta scrivendo alla lavagna. Presto verranno valutate sul campo. La presenza di FR7 offre a Iachini varie opzioni. La più scontata lo vede nel suo ruolo abituale, quello di attaccante esterno. In una Fiorentina schierata con il 3-4-3 o con il 4-3-3. Ma secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico viola potrebbe anche prendere spunto dalle scelte iniziali e vincenti di Montella, con il campione francese e Federico Chiesa protagonisti in una prima linea tutta tecnica e velocità. Resta una terza ipotesi. Che potrebbe finire per essere quella vincente. Iachini lavora per il presente e, nonostante non abbia la certezza sulla conferma, anche per il futuro. La Fiorentina che nella prossima stagione dovrà cercare di conquistare a ogni costo un posto in Europa, potrebbe sposare l’idea del trequartista. E allora perché non provare uno schema tattico con un rifinitore alle spalle delle punte? Quindi con Ribery dietro a Chiesa e a uno tra Vlahovic o Cutrone.

