Iachini sfida ancora il futuro della Fiorentina: Liverani può essere il suo successore?

Dopo aver incontrato De Zerbi, Juric e D’Aversa, mister Beppe Iachini domani sera sfiderà Fabio Liverani, ennesimo allenatore accostato alla Fiorentina negli ultimi mesi. Liverani, allenatore dinamico e coraggioso, sta provando a far salvare il Lecce in questa difficile e strana Serie A.

Beppe Iachini, domani, si troverà davanti l’ennesimo allenatore che dovrebbe sostituirlo sulla panchina viola.

Certo è che il marchigiano, dopo gli ultimi risultati, dovrebbe partire e potrebbe accasarsi alla Spal appena retrocessa.

Quello di Liverani, a differenza dei sovracitati, è un nome decisamente più concreto in quanto ex giocatore viola che conosce la piazza e che, in questa stagione, ha mostrato di saper far esprimere un buon gioco ai suoi giocatori.