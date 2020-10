Iachini si ritrova in regalo… Cutrone. La ‘prima’ di Callejon e Barreca: inizia la fase 2.0

C’è una Fiorentina pre ultima settimana di mercato e ce ne sarà una post inevitabilmente, vista la cessione di uno dei calciatori simbolo, nonché determinante a livello tattico. Ecco perché da oggi si apre la fase 2.0, con gli ingressi in gruppo di José Callejon e Antonio Barreca: i due potrebbero essere protagonisti anche di un cambio di sistema da parte di Iachini, l’ex granata da prima alternativa a Biraghi. I due infatti da oggi sono ufficialmente aggregati al resto dei compagni, dopo i due tamponi negativi. In più, come riportato da Radio Bruno, nell’allenamento di oggi pomeriggio potrebbe esserci anche Patrick Cutrone, rispedito indietro dall’Islanda, dove era con l’Under 21, dopo i casi di positività negli azzurrini.

