Iachini: “Sono arrivato in una situazione anomala, in mezzo alle vacanze. Lavoro più duro? No, è normalità, se la Ferrari prova la macchina per 15 giri è difficile che finisca la gara…”

Conferenza stampa di prima mattina per Beppe Iachini alla vigilia del match con il Bologna, la prima da tecnico della Fiorentina: “A me non piace tanto fare paragoni con il mio collega precedente, per quanto riguarda la condizione fisica. Io so dove devo arrivare, conosco la mia esperienza e cosa dobbiamo fare sul campo, abbiamo iniziato a mettere dei mattoni e abbiamo buoni margini di miglioramento. Mi piace che la squadra sappia cosa deve fare in campo, sia con possesso che senza. Sotto l’aspetto fisico chiedo delle cose alle mie squadre e per arrivare a quel punto, devo programmare un determinato lavoro, ovviamente non raggiungibile nel giro di poche settimane. Vanno aggiunti dei mattoni settimana dopo settimana, senza fare danni, e poi la squadra avrà dei benefici, questo è scritto, perché è sempre successo così. Mi piace che le cose siano lavorate sul campo, i ragazzi stanno dando grande disponibilità e di questo sono molto contento. E’ capitata una situazione anomala perché sono arrivato e c’erano 8 giorni liberi e i ragazzi lavorano con me solo da una settimana, sono stati giorni intensi, nei quali abbiamo inserito diverse nozioni, ora sono curioso di vedere come applichiamo queste cose sul campo. I tifosi? Mi ha fatto molto piacere l’accoglienza di così tanta gente, li ringrazio dell’affetto che c’è sempre stato. Sono convinto che questo grande affetto possa essere riversato anche sui ragazzi, che vanno sostenuti e aiutati ma sappiamo che i nostri tifosi sono speciali. Lavoro duro? Gli occhi dei ragazzi, vogliosi di apprendere e di capire come devono lavorare, ho visto grande attenzione e questa fame di sapere è una buona cosa. Quando assimileranno le nozioni in modo totale o quasi, avranno dei vantaggi e sapranno cosa fare durante le due fasi di gioco. Allo stesso tempo mi ha sorpreso la richiesta di lavorare tanto, deve essere la normalità. Se la Ferrari prova la macchina per un gran premio di 54 giri e la fa girare nelle prove solo per 15, è difficile che poi la macchina risponda e arrivi in fondo alla gara. Dobbiamo lavorare affinché finita una partita, siamo quasi in grado di aprirne un’altra”.