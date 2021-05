Iachini: “Sono tornato per portare la nave in porto. Callejon? Rifarei tutto, non potevo prendermi il rischio di fare esperimenti”

Terza e ultima parte di conferenza stampa per l’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini: “Serviva essere concreti, pratici e portare la nave in porto. Ce l’ho fatta e sono contento. Rammarico del mercato estivo? Non c’è niente che non rifarei, perché resto convinto che la partecipazione ad un certo tipo di gioco era nella testa dei giocatori. Su Callejon non mi sono pentito, quando sono tornato ho visto che non potevamo rischiare perché in difesa eravamo in difficoltà. Nella passata stagione giocavamo con Ghezzal, Castrovilli, Chiesa e due punte. Callejon è arrivato e ha preso il Covid, quando sono tornato mi sono accorto che c’erano delle problematiche dietro e non potevo prendermi il rischio di fare esperimenti. Sul mercato c’è sempre qualcosa che l’allenatore vorrebbe e la società non riesce a raggiungere”.