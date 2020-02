Iachini: “Sono uno che pretende tanto dai propri calciatori. Duncan non sarà a disposizione; mi sarebbe piaciuto affrontare la Juventus tra un mese ma…”

Ha parlato anche dei nuovi acquisti ma non solo il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini: “Passa sempre il messaggio che io possa essere un po’ duro ma io pretendo tanto dai miei giocatori. Lavoro tanto e pretendo che ciò che prepariamo durante la settimana vengano riportate in campo con personalità e coraggio. Oltre alla tattica servono concentrazione e intensità per fare partite importanti ovunque. Duncan è un mancino e in questa squadra sono tutti destri, un mancino naturale ci può stare. Arriva sotto porta e dà spesso la palla giusta. Dovevamo incrementare il centrocampo. Per la partita contro la Juventus non sarà a disposizione. Ci sarebbe piaciuto affrontare la Juve tra un mese quando saremmo stati al completo, ma il calendario è questo. Se riuscissimo a fare un risultato importante, sarebbe un’impresa. Dybala? E’ uno tra gli attaccanti più forti al mondo. Sotto porta è letale”.