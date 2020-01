Iachini sorprende Zurkowski. Quell’ipotesi prestito contraddetta dalle parole del tecnico

Pochi minuti in campo contro Juventus e Udinese. Szymon Żurkowski da quando è arrivato alla Fiorentina non ha avuto molte occasioni per farsi vedere. Però fino a lunedì scorso almeno aveva sempre trovato posto in panchina, fatto questo che non è avvenuto contro il Bologna.

Un fatto reso ancor più strano dalle parole utilizzate da Giuseppe Iachini qualche ora prima. Il tecnico lo aveva definito come “una sorpresa” e poi aveva aggiunto: “Conosco le sue possibilità e l’ho anche visto in passato. Ci lavorerò proprio come con altri giocatori. L’obiettivo è renderlo utile per noi. Ho intenzione di lavorarci individualmente, senza rinunciare al suo allenamento con la squadra. Sono convinto che Zurkowski abbia un grande potenziale”.

Fino a poco tempo fa si parlava della possibilità anche della possibilità di farlo partire in prestito Żurkowski, ma le parole dell’allenatore sembrano andare in una direzione contraria.