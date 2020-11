“Iachini sta facendo davvero una brutta figura, ma cambiare è difficile. Come fa Vlahovic a non giocare con tutte le squadre che lo volevano?”

L’ex giocatore della Fiorentina Claudio Merlo ha parlato a tuttomercatoweb: “L’errore iniziale è stato quello di Commisso che ha confermato Iachini. La squadra è buona e ci tengo a sottolinearlo. Quando sono arrivati in estate certi giocatori ho pensato che ci saremmo potuti divertire. Però poi vedo che Iachini arriva a mettere Ribery e Callejon di punta avendo tre attaccanti in panchina… Il modulo da usare è il 4-3-3, con Amrabat mezz’ala e Pulgar a impostare. Tornado alle punte Vlahovic o Kouame non sono male, però devono giocare con continuità. La cosa più assurda comunque è che Vlahovic non giochi nonostante lo volessero diverse squadre. Mi dispiace per Iachini ma così non fa una bella figura. Un allenatore deve guardare che giocatori ha e per quale modulo sono adatti. Se sei abituato a giocare sempre allo stesso modo è finita. Cambiare allenatore? Diventa difficile, ci sarebbe da ricominciare tutto da capo. Sarri è bravo, verrebbe di corsa ma ci vuol tempo a capire come gioca lui. Però almeno potrebbe modificare un po’ la mentalità che al momento è pessima, visto che i giocatori non corrono ma camminano”.

