Iachini torna ad essere la prima scelta per la panchina della Sampdoria. Entro martedì è prevista la decisione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il quadro intorno al prossimo allenatore della Sampdoria. I candidati sono tre: Roberto D’Aversa, Marco Giampaolo e Giuseppe Iachini. Dopo il no di Dionisi, il presidente Massimo Ferrero è tornato a sondare le vecchie piste, e l’ex tecnico della Fiorentina Iachini che al momento sembra essere in vantaggio su D’Aversa. Con entrambi è previsto un approfondimento fra domani e martedì, anche perché i blucerchiati a un mese al raduno non hanno ancora un allenatore.