Iachini: “Vlahovic talento puro, un mix Dybala, Icardi, Belotti e Vazquez. Badelj? Adesso so di avere un calciatore che può dare tanto e Chiesa…”

Nella sua intervista rilasciata a La Nazione, il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, rilascia delle valutazioni interessanti su alcuni singoli a sua disposizione.

A cominciare da Milan Badelj: “Adesso so di avere a disposizione un calciatore che può fare tanto per la mia Fiorentina”. Quando è arrivato infatti, l’allenatore non aveva potuto contare su di lui, perché infortunato.

Ma l’uomo del momento continua ad essere Vlahovic che “è un talento puro. Ho parlato di Dybala o Icardi, aggiungo anche Belotti e Vazquez“.

Quanto a Chiesa invece: “Per me non è solo un giocatore forte quando fa l’esterno. Per me è uno che deve stare lassù e pensare al gol. Chiesa è uno da 20 reti a campionato“. Ora la Fiorentina, secondo il proprio allenatore, deve cominciare a servirlo meglio.