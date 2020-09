Iachini: “Vogliamo ripartire come abbiamo finito. Belotti un pericolo per la Fiorentina, ma ho fiducia nei miei giovani attaccanti”

Continua così la conferenza stampa dell’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, alla vigilia della sfida contro il Torino: “Vogliamo ripartire come abbiamo finito, però non si sa mai cosa si ritrova la squadra nell’immediato. Domani ci vorrà una partita di grande attenzione, verificheremo subito quali sono le nostre condizioni a livello fisico e tattico. I ragazzi sanno quello che devono fare. Il Torino è una squadra di grande qualità: Belotti ha esordito con me in Serie A a 18 anni, è un pericolo per la Fiorentina. Io ho i miei attaccanti e penso a loro: sono giovani, stanno migliorando e in futuro faranno parlare di loro. Sono stato contento di rivedere il Presidente tra di noi dopo tanti mesi, sappiamo quanto ci tenga all’ambiente. Il gruppo per il 95% è questo, andremo ad affrontare il campionato con questi ragazzi. Ho grande fiducia delle parole di Commisso e dei direttori, se dovesse capitare qualche situazione interessante sono convinto che la Fiorentina riuscirà a dire la sua. Ribery? Per noi è un giocatore fondamentale, stiamo cercando di gestirlo al meglio. Sta dando grande disponibilità, ha qualità importanti. Ci dà quel qualcosa in più che noi vogliamo e ci aspettiamo da lui. Ma per far bene ha bisogno dell’aiuto di tutta la squadra. Giampaolo? Ci siamo affrontati tante volte, la sua squadra ha un’impronta ben precisa. Dovremo essere bravi a far girare la partita sui binari giusti”.

