Iago Falque avvisa la Fiorentina: “Ai viola ho già fatto gol e giocare di mattina mi porta bene. Col nuovo allenatore non si sa mai cosa può accadere”

Alla ripresa del campionato, la Fiorentina giocherà contro il Benevento. I viola dovranno fare sicuramente attenzione ad un elemento come Iago Falque, che ha voglia di incidere sul match: “Di mattina ho giocato tante volte e mi porta anche bene – spiega l’attaccante al Corriere dello Sport – Nel 2016 con la maglia del Torino ho segnato una doppietta alla Roma. Mi è sempre piaciuto giocare a quell’ora. La Fiorentina ha giocatori importanti, è una squadra che può puntare all’Europa col nuovo allenatore non si sa mai cosa può accadere. Ma non dimentichiamoci che anche loro sono in un momento non semplice e noi se facciamo una buona partita possiamo anche aspirare a fare risultato. Al Franchi non ho mai segnato, ma alla Fiorentina ho fatto gol all’Olimpico di Torino partendo dalla trequarti e chiudendo con un tiro nell’angolo. Un bel gol”.

