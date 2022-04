Iakovenko: “Ho tanti bei ricordi di Firenze, non ho rimpianti. La guerra in Ucraina…”

L’unico giocatore ucraino che ha vestito la maglia della Fiorentina è Oleksandr Iakovenko, che ha parlato a Radio Bruno della squadra viola e della difficile situazione nel mio paese: “Non è una guerra normale quella in Ucraina. Questo è un crimine contro il nostro popolo. La guerra si combatte tra soldati. I russi violentano e uccidono i bambini, è una tragedia”.

E sulla Fiorentina: “Firenze è una città meravigliosa, ho tanti bei ricordi. Voglio salutare tutti i miei amici. Alla Fiorentina è stato un punto nero della mia carriera, ma non ho rimpianti perché ho incontrato gente che non incontrerò mai più. L’esperienza fiorentina mi ha aiutato a costruire la vita post calcistica. Come giocatore posso dire poco, non ho mai giocato”.