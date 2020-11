Ibra affonda anche il Napoli a domicilio, con l’aiuto di Hauge e il Milan torna in vetta prima della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vince ancora il Milan, stavolta sul campo del Napoli, nel posticipo dell’ottava giornata: successo per 3-1 firmato dalla doppietta di Ibrahimovic. Nel primo tempo gran gol di testa dello svedese su cross di Theo Hernandez, nella ripresa tap-in sotto misura su assist di Rebic. Poi il gol di Mertens a riaprire la partita, prima del rosso a Bakayoko, e infine nel recupero la rete di Hauge in contropiede. Rossoneri che tornano in testa alla classifica e ora aspettano la Fiorentina a San Siro. Nel finale da segnalare anche un problema muscolare per lo stesso Ibrahimovic che ora sarà da valutare per la sfida con la squadra viola.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 20, Sassuolo 18, Roma 17, Juventus 16, Inter 15, Napoli, Lazio, Atalanta 14, Verona 12, Sampdoria, Cagliari 10, Spezia, Benevento, Bologna 9, Fiorentina 8, Udinese 7, Parma 6, Genoa, Torino 5, Crotone 2.