Ibra “tradisce” Pioli ma il Milan torna a vincere: Rebic da una mano alla Fiorentina e affossa il Parma Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A tra il Parma di De Zerbi e il Milan di Pioli: al Tardini al novantesimo il risultato finale è 1-3 per gli ospiti. Dopo lo scialbo pareggio nell’ultimo turno contro la Sampdoria i rossoneri partono forte e già nella prima frazione di gara si portano sul doppio vantaggio. A sbloccare la partita è l’ex Fiorentina Rebic all’8′: Ibrahimovic gli serve il pallone pallone in area e il croato, dopo aver fatto fuori il suo avversario lascia partire un tiro pazzesco nel sette di destra. Il raddoppio arriva a fine primo tempo: al 45′ è Kessie, raccogliendo un cross di Theo Hernandez, piazza la palla nell’angolino alla sinistra di Sepe.

Nel secondo tempo il Parma prova la rimonta e per qualche minuto mette paura al Milan: prima l’espulsione per proteste inflitta ad Ibra e poi la rete di Gagliolo al 66′ riaprono improvvisamente la partita. Negli ultimi minuti parte l’arrembaggio dei padroni di casa ma è il Milan a chiudere la partita in contropiede: al 94′ è Leao che, con il suo quinto gol in campionato, brucia tutta la difesa ducale e chiude definitivamente la partita.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Milan 63, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia 32, Fiorentina, Benevento 30, Torino 24*, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15. (* una partita in meno)