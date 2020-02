Ibrahimovic e il gol annullato: Si può discutere sulla regola ma non sulla decisione dell’arbitro. La rete del Milan parte da un’azione irregolare. I dubbi che restano sull’espulsione di Dalbert e il rigore viola

Fiorentina-Milan gara valida per la 25esima giornata della Serie A è stata diretta da Gianpaolo Calvarese di Teramo coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Del Giovane, VAR il barese Nasca.

Parte bene nei primi minuti la Fiorentina, al 12′ c’è già la prima ammonizione (giusta) per i rossoneri a carico di Bennacer che atterra Caceres. Al 13′ Chiesa ruba palla in pressing su Donnarumma, Calvarese fa proseguire e il numero 25 viola per poco non va in rete. Al 24′ secondo giallo in casa Milan per Calhanoglu che ferma Castrovilli, decisione corretta. Al minuto 33′ il Milan passa in vantaggio con Ibrahimovic: sembra tutto regolare ma Nasca dalla sala VAR richiama alla review Calvarese per un tocco di mano dell’attaccante svedese. Effettivamente Ibra tocca la palla con il braccio con un movimento verso la palla, il nuovo regolamento parla chiaro e dice che in caso di contatto della palla con la mano o il braccio e di successiva segnatura di una rete nella porta avversaria è sempre infrazione, quindi si può discutere sulla regola ma non sulla decisione dell’arbitro.

Passiamo alla ripresa e precisamente alla rete del Milan al minuto 56′, all’inizio dell’azione da segnalare un fallo su Castrovilli che appare netto, l’arbitro e il VAR decidono però che la rete è regolare: inutili le proteste del numero otto viola. Al 60′ altro episodio importante, Ibrahimovic viene toccato leggermente al limite dell’area viola da Dalbert, Calvarese concede la punizione e ammonisce il brasiliano, Nasca però invita ancora il collega a rivedere l’episodio e cosi il direttore di gara opta per l’espulsione: decisione al limite che lascia tanti dubbi, con Pezzella sulla sinistra che di sicuro sarebbe potuto intervenire. Al 75′ ammonizione giusta per Caceres duro su Bennacer; al minuto 84′ altro episodio decisivo della gara: Cutrone lanciato in area viene affrontato da Romagnoli, per l’arbitro abruzzese è calcio di rigore. Nello specifico il difensore rossonero prima di colpire Cutrone sfiora quasi impercettibilmente la sfera, Calvarese a nostro avviso opta per il penalty valutando prima di ogni cosa il fatto che l’attaccante viola viene fortemente sbilanciato con il braccio dall’avversario. Di sicuro ci sarà stato un colloquio con il VAR, ma sta di fatto che l’arbitro non va a rivedere il contatto e conferma il rigore che Pulgar ha trasformato.

Direzione piena di alti e bassi per Calvarese. Anche se la gara non è stata di facile gestione, dubbi restano sia sull’espulsione di Dalbert che sul rigore a Cutrone, giusta invece la decisione sul gol annullato a Ibrahimovic.