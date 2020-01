Ibrahimovic intanto è già pronto a giocare e Piatek inizia a scivolare in panchina…

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan è stato, come da previsioni, a dir poco roboante e lo svedese sembra già pronto a riprendersi la sua maglia da titolare, lasciata nel 2012. I rossoneri affronteranno la Sampdoria alla ripresa del campionato e Pioli dovrebbe mandare subito in campo il suo nuovo attaccante, rimpiazzando così Piatek, di fatto declassato a riserva di Ibra. Un primo possibile segnale per il polacco, che deve convincersi a pieno dell’idea di cambiare aria che per il momento storce ancora il naso (anche sulla Fiorentina ad esempio). Una prima panchina, seguita magari da altre in serie, potrebbero alleggerire la posizione dell’ex bomber del Genoa, anche in ottica viola.