Ibrahimovic lascerà il Milan a fine stagione… e un ex allenatore della Fiorentina lo chiama

Zlatan Ibrahimovic lascerà quasi sicuramente il Milan a fine stagione. Prepariamoci dunque ad assistere ad una nuova telenovela di mercato, nella quale potrebbe perché no inserirsi anche la Fiorentina dopo le voci della sessione invernale. Ma c’è una squadra che più di tutti vorrebbe accaparrarsi l’asso svedese, ovvero il Bologna. Lo ha dichiarato senza fronzoli il tecnico, ex-viola, Sinisa Mihajlovic alla tv serba Vece Sa Ivanom Ivanovicem: “Mi ha chiamato qualche giorno fa: vedremo cosa decide in estate. Certamente non rimarrà a giocare al Milan, ma la domanda è se verrà da noi o se tornerà in Svezia. Se avrà voglia di lottare con noi per andare in Europa”.