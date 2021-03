Ibrahimovic si ferma nuovamente: a rischio anche la Fiorentina

Il Milan fa la conta degli infortunati dopo la vittoria dell’Olimpico contro la Roma. Preoccupano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic: lesione del musco lungo dell’adduttore sinistro per lo svedese, che – come riportato da milannews.it – verrà rivalutato con un esame strumentale tra dieci giorni. A rischio anche la presenza nella partita contro la Fiorentina, in programma domenica 21 marzo.

Problemi anche per Hakan Calhanoglu ai muscoli flessori mediali della coscia sinistra: il turco verrà rivalutato secondo l’evoluzione clinica. Niente di preoccupante, invece, per Ante Rebic, i cui esami strumentali hanno dato esito negativo.