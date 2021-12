Iemmello: “La morte di Astori mi toccò profondamente, quel Fiorentina-Benevento fu terribile. Stasera sarà partita vera”

L’ex attaccante di Fiorentina e Benevento Pietro Iemmello ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Se devo essere sincero, non sono sorpreso dal campionato che stanno facendo i viola. Italiano ha sempre fatto bene e sulla panchina dei gigliati non si è smentito. Più che parlare d’Europa, secondo me la Fiorentina dovrebbe pensare a lavorare e crescere partita dopo partita; se farà questo, l’Europa potrà arrivare. Vlahovic? Fin da subito si vedeva che aveva una struttura fisica importante. Poi si è migliorato sotto tutti i punti di vista ed è diventato un attaccante da grande squadra, oltretutto è molto umile e questo è importante”.

E poi ha aggiunto: “Il Benevento è una squadra costruita per tornare in Serie A, il presidente Vigorito ha sempre assemblato ottime rose. Stasera mi aspetto una partita molto aperta. Lapadula? In Serie B è un lusso, oltretutto ha fatto bene anche in Coppa America. E’ un attaccante da tenere d’occhio per la Fiorentina. La partita dopo la morte di Astori? Io ero in panchina, la vissi malissimo. Ero incredulo, Davide era un ragazzo come tutti noi e una cosa del genere ti tocca profondamente. Supercoppa Primavera? Aquilani è un mio grande amico, quindi sono felice per lui. Il fatto che la Fiorentina continui ad avere successo nel settore giovanile è molto importante”.