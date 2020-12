Ieri novanta minuti in panchina nonostante l’infortunio di Correa: il chiaro segnale mandato a Caicedo dalla Lazio

Ieri sera gli occhi erano tutti puntati sulla sfida di San Siro tra Milan e Lazio. La partita non ha deluso le aspettative, regalando un bello spettacolo calcistico e ben cinque gol. AL 32esimo, sul risultato di 2-1 per i rossoneri Simone Inzaghi è stato costretto ad effettuare il primo cambio per l’infortunio di Correa, mandando in campo a sorpresa Muriqi che fino ad oggi non aveva trovato grande spazio, preferendolo a Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano invece è rimasto 90 minuti seduto in panchina, nonostante non abbia avuto problemi fisici. Che sia il segnale di un suo prossimo addio alla Lazio?

La dirigenza biancoceleste sembra orientata verso la cessione dell’attaccante soprattutto per monetizzare, nonostante la sua volontà sia quella di proseguire la sua avventura con la squadra di Inzaghi. La Fiorentina rimane alla porta in attesa di sviluppi. In casa laziale però i segnali sono già piuttosto chiari.