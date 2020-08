Ieri sera cena di squadra per la Fiorentina. A Ferrara Iachini prepara il turn over

Ultima a Ferrara, ma tempo di vacanze sarà soltanto dalle 20 di domani in avanti e non tanto per dire: prova ne sia che Beppe Iachini aveva “raccomandato” alimentazione sana e orario di rientro adeguato ai suoi calciatori che, ieri sera, si sono ritrovati per la cena di squadra a suggellare la (lunghissima) stagione trascorsa insieme. Poi è chiaro ed inevitabile che la concentrazione al Mazza non potrà essere quella dei giorni migliori, ma la Fiorentina vuole chiudere bene un campionato che l’ha vista spesso in sofferenza, con un finale però di discreto riscatto tanto da poter ancora ambire alla parte sinistra della classifica: serve una vittoria contro lo Spal. Per questo il tecnico marchigiano farà un po’ di cambi rispetto al Bologna soprattutto nell’ottica di mantenere elevato il livello agonistico, per quanto possibile alla 12ª partita in 40 giorni. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

