Iervolino: “Gattuso in panchina? Non escludo nulla, è stato una bandiera per Salerno”

Nella giornata di ieri, ai microfoni di Rai Gr Parlamento, Daniele Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato della sua squadra e dell’ex allenatore della Fiorentina (almeno sulla carta) Gattuso. Dopo il rifiuto di qualche mese fa, il numero uno dei campani ha ipotizzato così sul possibile approdo di Ringhio sulla panchina granata:

“Ce la metteremo tutta per provare a salvarci. Le prossime due partite saranno decisive per noi. Gattuso in panchina? Non escludo nulla ad oggi. E’ stato una bandiera per Salerno”.