Igor: “A Firenze un clima spaventoso. Sono arrivato alla Fiorentina e il giorno dopo ero già in campo contro la Juventus”

Il difensore della Fiorentina, Igor Julio, è stato intervistato da Estado in Brasile. Il giocatore viola ha descritto il clima che sta vivendo in questo momento a Firenze, con tutte le difficoltà del caso: “La situazione è piuttosto complicata, è anche un po’ spaventosa. Non si vede nessuno per strada, nemmeno le macchine, tutti sono a casa, in attesa di avere una buona notizia, un miracolo davvero. Non possiamo fare diversamente”.

Da quando sei stato messo in quarantena come hai passato questo periodo?

“Dall’inizio di marzo, abbiamo rispettato ciò che le autorità di tutto il mondo hanno chiesto. Cerchiamo di occupare la testa, allenarci molto, stare a casa, guardare serie, film, anche leggere. È ciò che si può fare”.

Stai parlando con i tuoi compagni di squadra? Cosa ti hanno riferito?

“Molto poco. Parliamo di più in gruppo, parliamo di alcuni esercizi che il club ci trasmette. Ho trascorso più tempo con la mia famiglia”.

Ti alleni a casa e riesci ad adattarti anche lontano dai terreni di gioco?

“Il club invia un po’ di allenamento da fare a casa ogni giorno. Li riceviamo al mattino e facciamo questi allenamenti. È un modo per non rimanere fermi, cercando di mantenersi in forma il più possibile. Non è facile, ma cerchiamo di fare il possibile per non perdere il passo”.

Sei arrivato in Fiorentina all’inizio dell’anno. Come è stato l’adattamento e quali sono le tue aspettative quando tornerai a giocare?

“Ero già in Italia, alla SPAL, quindi non dovevo adattarmi al ritmo del gioco e allo stile del calcio qui. È stato un ottimo inizio per me, il giorno dopo il mio arrivo sono sceso in campo contro la Juventus, un’esperienza molto diversa nella mia carriera”.

Ti manca giocare?

“Troppo. Questo penso a tutti. Comprendo appieno la situazione e penso che tutti stiano affrontandola nel modo migliore. Mi manca così tanto, il calcio è la mia vita, ma penso che questa fermata sia necessaria. Spero che torneremo presto”.