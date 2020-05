Igor: “Arrivato alla Fiorentina, subito titolare contro la Juventus. Un’esperienza molto particolare”

Il difensore della Fiorentina, Igor Julio dos Santos de Paulo, su Minutoesportes.com ha parlato del ritorno al lavoro della squadra dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus: “È stato molto buono. Stiamo rispettando alcuni protocolli. Abbiamo fatto due gruppi, uno si allena al mattino e uno nel pomeriggio. Dobbiamo mantenere le distanze. Appena finito l’allenamento torniamo a casa e facciamo lì la doccia. Per un po’ dovrà essere così”.

Igor si è detto a favore della ripresa del campionato “purché venga garantita la sicurezza di tutti” e ha anche parlato del suo debutto in maglia viola: “Ero già nel calcio italiano, avevo giocato con la Spal, quindi non dovevo imparare molto riguardo al ritmo del gioco e allo stile del calcio. È stato un ottimo inizio, sono arrivato a Firenze e il giorno dopo ho iniziato come titolare contro la Juventus, un’esperienza molto particolare nella mia carriera”.