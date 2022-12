Igor: “Cerco sempre di abbinare l’agilità alla forza fisica. Non ho sentito Amrabat, ma penso che il Marocco possa arrivare in finale”

Il difensore brasiliano della Fiorentina Igor, ha trattato vari argomenti a Cronache di Spogliatoio: “Cerco sempre di allenarmi tutti i giorni. Faccio l’allenamento con la squadra ma anche a casa. Quando non mi alleno mi manca, sento il corpo che ha bisogno di allenarsi. Amrabat? Non l’ho sentito, ma tutti siamo contenti per lui. E’ un grande calciatore, penso che il Marocco possa arrivare in finale, anche se sarà molto difficile.

Sulle sue caratteristiche ha aggiunto: “Quando si diventa troppo forti fisicamente, perdi un po’ in rapidità. Ma ho sempre cercato di lavorare anche su questo. Cerco sempre di abbinare le due caratteristiche”.