Igor che ti succede? Da quando non c’è Milenkovic…

Era il 3 settembre, ultima apparizione della coppia Igor-Milenkovic in campionato. Forse ultima apparizione sufficiente del centrale brasiliano con la Fiorentina (tolta l’andata di Conference League contro gli Hearts). Quella fu anche l’ultima partita del difensore serbo prima dell’infortunio all’adduttore, che gli è costata cinque turni di stop tra Serie A e Conference League. Da quel momento, Igor non è stato più lo stesso. Affiancato a Quarta, l’argentino ha spesso e volentieri fatto di gran lunga meglio del compagno di reparto, incappato in diversi errori importanti, ultimo quello a Lecce.

Intanto Milenkovic è tornato a disposizione ma ancora non al 100%, visto che dopo lo stop ha giocato una sola partita da titolare (al Franchi contro gli Hearts). In realtà l’accoppiata serbo brasiliana in questa stagione aveva giocato soltanto poche partite dal primo minuto: soltanto 2, contro Twente e Juventus, concedendo soltanto un gol agli avversari.

Rimane il fatto che da Igor, visto il rendimento dello scorso anno, ci si aspettava molto di più. Italiano cambierà le gerarchie del reparto offensivo con il completo rientro a disposizione di Milenkovic?