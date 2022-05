Igor: “Da quando sono alla Fiorentina ho sempre cercato la continuità: adesso posso dire che questa è stata la mia migliore stagione. Nazionale? Nel vicino futuro posso sperarci”

Il difensore della Fiorentina, Igor Julio, è stato intervistato da globo.com per parlare della sua ultima stagione in maglia viola e del futuro personale, anche in chiave Nazionale. Ecco un estratto delle parole del brasiliano:

“Non ho dubbi: è stata la miglior stagione della mia carriera. E’ da quando sono qui che cerco la continuità che ho avuto quest’anno. Mi serve per giocare di più e crescere all’interno della squadra. Sono molto felice della mia stagione, spero di tornare ancora meglio e continuare in questo modo”.

E ancora: “La continuità ha fatto bene alla nostra squadra, sia per lo staff tecnico che per la spina dorsale della rosa. Siamo stati più regolari e abbiamo mostrato la nostra forza contro le big. Davide Astori è ancora molto presente nella squadra e tra i tifosi: ci sono sempre suoi omaggi. C’è molto rispetto per chi era e cosa ha fatto qui”

Infine un commento sulla Nazionale brasiliana: “E’ uno dei miei obiettivi di carriera. Sono convinto che giocando in un campionato importante come la Serie A, le mie possibilità di essere scoperto aumentano. È un sogno d’infanzia e oggi credo di essere nella posizione di lottare per un posto vacante nel prossimo futuro. Intanto devo migliorarmi la prossima stagione, così da avvicinare sempre più quel sogno”.