Igor, di nuovo in gruppo, esulta sui social: “Siamo tornati”

“Siamo tornati!“. Così il difensore viola Igor ha festeggiato con una foto postata sui social il ritorno in gruppo con la Fiorentina nell’allenamento odierno. I primi segnali positivi c’erano già stati questa mattina, quando nella lista UEFA della società viola per la sfida di ritorno contro il Twente, il brasiliano era tornato a comparire dopo l’assenza per la sfida d’andata al Franchi.

Il giocatore viola è tornato a tutti gli effetti a disposizione di Italiano e presto riprenderà il suo posto da titolare al fianco di Milenkovic. Questa la storia pubblicata dal calciatore viola: