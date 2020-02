Igor: “Dragowski mi ha stupito molto, vi spiego perchè. Abbiamo una squadra di alto livello, ne sono convinto…”

Intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, il difensore della Fiorentina Igor ha parlato dei suoi compagni ma anche della città di Firenze: “Chi mi ha stupito dei miei compagni? Dragowski. Per come si muove tra i pali, per quello che fa… pensavo che fosse più… “vecchio”. Ha un bagaglio d’esperienza importante ed è nato solo…. nel 1997. Ho un contratto fino al 2024. Vincere qui sarebbe bellissimo. E’ l’obiettivo di tutti. Con Dalbert ho legato molto, perché siamo entrambi brasiliani, ma con grande onestà devo dire che tutti i nuovi compagni mi hanno accolto con grande calore. Firenze è una città molto bella, tranquilla. E qui c’è una grande squadra, di alto livello. Di questo ne sono convinto. Sì, è vero giro in bicicletta, perché ho scelto di vivere in zona ed è bello muoversi così. In fondo, mi tengo sempre in allenamento”.