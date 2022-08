Igor è assente, ma si fa sentire e carica la squadra: “Che sia una stagione da giganti”

Manca sempre meno alla prima partita di Serie A TIM della Fiorentina, che giocherà contro la Cremonese alle 18:30. È stato già reso noto che la squadra viola comincerà il proprio campionato senza un elemento fondamentale, ovvero Igor, che deve far fronte a un problema muscolare e non ce l’ha fatta. Non è stato neanche convocato, per non rischiare di perderlo per più tempo, come detto da Italiano.

Il difensore brasiliano si è comunque fatto sentire, incitando i compagni nel giorno della sfida di apertura della stagione. Sulle storie del suo profilo Instagram, ha scritto: “Che sia una stagione da giganti! Andiamo Fiorentina!“. Un modo per rimanere vicino alla squadra, anche se non in campo.