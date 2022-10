Igor e le rassicurazioni trasmesse a Italiano mentre Sottil continua col suo tormento fisico

Aveva lasciato qualche perplessità la fuoriuscita anticipata di Igor nell’intervallo di giovedì sera contro gli Hearts: un fastidio al polpaccio preso per tempo però secondo quanto riporta Radio Bruno. Il centrale viola infatti si è allenato con il gruppo e sarà a disposizione per la gara di lunedì sera, magari in ballottaggio anche con il rientrante Milenkovic.

Niente da fare invece per Sottil che ormai da un paio di settimane è ai box per il solito problema alla schiena, che lo tormenta dal match di Bologna e soprattutto dalla settimana della vittoria sul Verona.