Igor: “E’ stato difficile abituarmi al freddo europeo. Vi racconto della scommessa con Cabral”

Il difensore della Fiorentina Igor, ha parlato così a Cronache di Spogliatoio: “Per me è stato molto difficile abituarmi al clima europeo. Odio il freddo, anche se in Austria mi sono abituato un po’. Ho fatto una scommessa con Cabral lo scorso anno, doveva segnare tre gol e io mi sarei fatto biondo. Alla fine mi sono fatto biondo ugualmente. In campo parlo soprattutto con i miei compagni. Penso di essere uno tra i calciatori che parla più alla squadra”.

Poi ha aggiunto: “Van Dijk è il difensore a cui mi ispiro maggiormente. Eliminazione del Brasile dal mondiale? Quest’anno avevamo la squadra per arrivare in finale. Ma il calcio è così”.