Igor, già in arrivo la proposta per il rinnovo?

Una bella certezza tra le tante che vanno collezionandosi in questa Fiorentina si chiama Igor Julio dos Santos Paulo, più semplicemente Igor. Il difensore brasiliano classe ’98 ha iniziato un po’ in sordina, in seconda fila, conquistandosi però un passo alla volta un posto sempre più stabile nell’undici titolare, fino a diventare di recente semplicemente insostituibile. A fianco di Milenkovic forma una coppia che rappresenta ormai la certezza difensiva per Italiano ed è lecito pensare che, vista anche la giovane età, la Fiorentina pensi seriamente di puntare su di lui anche in ottica futuro.

Come scrive TMW, il contratto di Igor scade nel 2024 e, visti anche i precedenti recenti che hanno fatto scattare allarmi rossi, la società toscana ha tutta l’intenzione di mettersi presto al lavoro nel tentativo di blindare il centrale 24enne. Oltre a un prolungamento in avanti della durata, facile da prevedere una richiesta al rialzo lato ingaggio. A giustificarla le recenti, ottime prestazioni e una comitiva di pretendenti che va allargandosi e che recentemente, seppure si parli appena di rumors, ha coinvolto squadre del blasone di Juventus e Lazio. Il bello e il brutto di raggiungere certi livelli è che poi lì c’è anche da assestarsi e, in questo senso, già nelle prossime settimane sarà possibile misurare una prima risposta del club.