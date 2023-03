Igor: “Ho avuto la forza di partire da una piccola città per arrivare a giocare con la Fiorentina. Che sfide con Vlahovic e Osimhen, il mio fisico mi ha aiutato tantissimo contro di loro”

Il difensore della Fiorentina, Igor, ha espresso tramite i social del club viola, quello che per lui vuol dire il concetto di forza.

“Per me la forza nel calcio vuol dire l’ambizione – ha detto il centrale brasiliano – La voglia di arrivare dove ho sempre voluto stare. La forza di un ragazzino che viene da una piccola città e arriva a giocare in serie A con la Fiorentina. Non è facile, serve la forza. È una parola che mi rappresenta”.

Poi ha aggiunto: “In Brasile si dice che per giocare in Europa serve la forza. E io fin da bambino sognavo di giocare in Europa. Per questo ho sempre lavorato in palestra, e il lavoro porta sempre a dei risultati. Non lavoro in palestra per avere un bel fisico, ma perché mi aiuta a giocare contro gli attaccanti più forti. Per esempio, nel 3 a 2 a Napoli lo scorso anno contro Osimhen, o contro Vlahovic, sono sfide in cui il mio lavoro fisico mi ha aiutato tantissimo”.