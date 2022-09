Igor: “Il ko di Udine difficile da accettare, vogliamo vincere con la Juventus. Un po’ preoccupati per l’attacco, ma appena ci sbloccheremo faremo tanti gol”

Alla vigila di Fiorentina-Juventus, il difensore viola Igor ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport.

Molti i temi toccati, a cominciare dalla sconfitta contro l’Udinese: “E’ dura da accettare, a parte l’azione del gol subito abbiamo tenuto sotto controllo la gara. Comunque ora dobbiamo pensare alla Juve sapendo quanto sia importante questa sfida. A maggior ragione, dopo un passo falso, vogliamo i tre punti».

L’attacco viola si è incartato: zero gol nelle ultime quattro partite. “Preoccupati? Un po’, anche perché di occasioni ne creiamo. Purtroppo nel calcio capitano momenti così. Ma vedo l’impegno di Jovic, la rabbia di Cabral, come si allenano tutti i nostri attaccanti ogni giorno. Come si dice in Brasile appena arriverà un gol ne arriveranno tanti. Ho fiducia perché so come lavora il nostro allenatore e so che appena saremo al 100% faremo grandi cose. Abbiamo i mezzi, la voglia e la spinta dei tifosi».