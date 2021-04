Igor: “In serie A nessuna partita è semplice ma dobbiamo salvarci il prima possibile. Ho giocato una sola volta con i tifosi e…”

In diretta ai canali social della Fiorentina, il difensore brasiliano Igor ha parlato anche dei prossimi impegni ma non solo: “Adesso avremo cinque partite e in Serie A non ce ne sono facili. Ma dobbiamo salvarci il prima possibile. Ho giocato solo una volta qua con i tifosi, ed è diverso. Con loro cambia la temperatura dello stadio. Penso che mancano tanto a tutti noi. Semplici? E’ stato il mio primo allenatore qua in Italia, quando ero a Ferrara. Sono contento per lui, ma contro il Cagliari dobbiamo vincere”.