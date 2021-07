Igor: “Italiano ci chiede sempre il massimo, è importante dopo due anni complicati. Stavolta possiamo fare una stagione diversa”

Il difensore della Fiorentina Igor ha parlato da Moena ai canali ufficiali della società: “Abbiamo cominciato bene questo ritiro, sono molto contento. Sono sicuro che quest’anno potremo fare una stagione diversa. Qualche aneddoto? Sono in camera con Duncan che non mi fa dormire perchè gioca tutto il tempo alla play station! Io invece mi rilasso guardando un film brasiliano che ha più di duecento puntato, non credo riuscirò a finirlo entro il ritiro (ride, ndr)”.

E poi ha aggiunto: “Mi piace molto tenermi in allenamento. Quando non sono impegnato con la squadra, nel tempo libero, lavoro da solo per mantenermi in forma. Italiano? Mi piace molto la sua mentalità, vuole sempre che diamo il massimo durante ogni singolo allenamento. Vuole una squadra offensiva, che proponga il gioco, e questa è una cosa molto importante da trovare dopo due anni particolari.