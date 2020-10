Igor è stato uno dei tanti acquisti della Fiorentina dell’ultima sessione di mercato invernale. Arrivato in riva all’Arno dalla Spal in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 8 milioni di euro, ha disputato 9 partite con la maglia viola nella seconda parte di stagione. E nel campionato attuale non ha ancora esordito, vista l’inamovibilità di Milenkovic e Caceres e la scelta di Iachini di sostituire l’infortunato Pezzella con Ceccherini. Ora che il difensore livornese se n’è andato all’Hellas, il suo posto verrà preso da Martinez Quarta. Mentre Igor, nel 3-5-2 iachiniano, può giocare solo da centro-sinistra nella difesa a tre.

Il brasiliano ha voglia di giocare: “Non vedo l’ora di esordire: l’ultima annata è stata la prima qui alla Fiorentina e quando ho iniziato a adattarmi, purtroppo è arrivata la pausa a causa della pandemia. Poi ci sono state poche partite e quindi non vedo l’ora di debuttare e giocarne una serie”. Ed è in attesa di un’opportunità da parte di Iachini, che verosimilmente dovrebbe arrivare nel prossimo ciclo di partite (4 in campionato più una di Coppa Italia). Chissà che non possa arrivare già domenica, nella partita contro lo Spezia: il tecnico viola ci sta pensando. Igor scalda i motori.