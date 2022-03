Igor: “Se davanti alla porta non si segna, poi si rischia di perderla. Sappiamo di essere grandi e c’è ancora il ritorno”

Parole amare per il brasiliano Igor, in zona mista:

“Il calcio è così, se si arriva davanti alla porta senza segnare poi si rischia di perdere la partita alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare perché c’è ancora il ritorno. Vlahovic? Lavoro sempre per fare meglio, per giocare contro i migliori attaccanti e oggi era così. Ho fatto bene contro di lui ma devo continuare a lavorare.

Adesso non dobbiamo più pensare a questa partita, alziamo la testa e lavoriamo giorno per giorno, poi penseremo a cosa fare al ritorno. Dobbiamo sapere che siamo una grande squadra, dobbiamo entrare in campo sempre per vincere, sapendo che possiamo fare grandi partite. Aspetti positivi? Grande partita sì ma conta il risultato, dobbiamo guardare ciò che abbiamo sbagliato”.