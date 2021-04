Igor: “Sto molto bene, ho recuperato dall’infortunio e sono a disposizione di mister Iachini. Speriamo di poter fare una grande gara contro il Sassuolo”

Sui canali social della Fiorentina ha parlato Igor, difensore ex Spal: “Sto molto bene, ho recuperato dall’infortunio e speriamo di poter fare una grande partita sabato contro il Sassuolo. Adesso sono disponibile, vediamo cosa deciderà il mister, ma sono pronto ad aiutare la squadra”.

Ricordiamo che il difensore brasiliano era fuori per infortunio da inizio Marzo, quando rimediò un problema fisico durante la gara contro la Roma. Igor adesso sarà disponibile per aiutare la viola in questo finale di stagione. Vedremo se mister Iachini lo rilancerà negli undici titolari, visto che sotto la sua guida tecnica ad inizio stagione non trovò molto spazio. Diversamente con Prandelli il classe 98 riuscì a ritagliarsi il suo spazio nel terzetto difensivo, e addirittura anche nel ruolo di esterno sinistro al posto di Biraghi proprio nella sua ultima gara giocata contro i capitolini.