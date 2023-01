Igor tra presente e futuro: un rinnovo da proporre più prima che poi

Nella gara di stasera contro la Roma tornerà al centro della difesa della Fiorentina Igor. Dopo aver riposato nel turno di Coppa Italia il centrale viola dovrà tornare a tambureggiare sulle retrovie come ci aveva abituato nella scorsa stagione, quando gli attaccanti andava a sbattere contro la sua rocciosa mole e lui stesso interveniva con tecnica e precisione marcando stretto ogni tipo di avversario.

In questa prima parte di stagione il giocatore brasiliano non è stato sempre impeccabile, anche per via di alcuni infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità, ma il tempo per dimostrare di essere ancora un elemento fondamentale nello scacchiere del tecnico Vincenzo Italiano c’è. E, se fino a poche settimane fa la Fiorentina non aveva ancora parlato del possibile rinnovo con l’entourage del giocatore, c’è la possibilità che i discorsi possano essere avviati nel giro di breve tempo.

Va ricordato che l’accordo scade nel 2024, ma c’è una clausola per poter prolungare di un anno con il club viola che aspetta soltanto di essere azionata. Nelle prossime settimane tutto apparirà più chiaro: se Igor tornerà a ripetersi a grandi livelli la Fiorentina non perderà un secondo di più per procedere all’eventuale prolungamento. La partita si gioca quindi su più fronti. Sarà fondamentale il completamento della maturazione calcistica del classe ’98, che ha da sempre l’intenzione di diventare uno dei più forti nel suo ruolo e di conquistare la nazionale brasiliana, ma anche la tempestività della dirigenza viola, che dovrà accelerare i tempi per il nuovo accordo prima che altri club possano cercare il prossimo anno l’occasione a parametro zero.