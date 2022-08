Igor: “Volevo tornare ad aiutare i miei compagni e lottare insieme. E’ un’emozione portare la Fiorentina nel posto in cui merita di stare”

Igor è tornato e la Fiorentina non ha subito gol. Non è certo un mistero che col brasiliano in campo la Viola trasmetta molta più sicurezza nel reparto arretrato e lo stesso giocatore non ce la faceva più a stare lontano dal campo. Sui social, l’ex Spal ha festeggiato a modo suo la qualificazione raggiunta contro il Twente:

“Volevo davvero tornare indietro, volevo poter aiutare i miei compagni e lottare con loro, grazie a Dio sono riuscito a tornare oggi e provare quell’emozione di poter portare la Fiorentina dove merita di essere. Abbiamo ancora molto da migliorare ed evolvere, ma non ho dubbi che lotteremo sempre per questa squadra!! 🔥💪🏾😤

#vamosaeuropa✈️ 💜🙏🏾”.

Ecco il post su Instagram di Igor: