“Ikoné adatto al calcio moderno, è un acquisto importante per Italiano. A quelle cifre, la Fiorentina ha fatto davvero un’ottima operazione”

L’agente FIFA Fabrizio Ferrari è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio soffermandosi sui temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Chi ha fatto l’affare tra Fiorentina e Atalanta? Ikoné viene dal Lille, a me è un giocatore che piace moltissimo. Per il calcio moderno e quello di Italiano, è un acquisto molto importante. Boga è un acquisto diverso, dato che conosce già il calcio italiano: l’Atalanta, che era sul giocatore da tempo, crede talmente in lui da averlo preso nonostante una prima parte di stagione tutt’altro che positiva”.

Continua così Ferrari: “Botman è un giocatore dal futuro importante, credo che il Lille vorrà monetizzare di più rispetto ad Ikoné. A quel prezzo, la Fiorentina ha fatto davvero un’ottima operazione e devo farle i complimenti”.