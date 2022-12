Ikonè e quel parallelo con due esterni viola del recente passato

Jonathan Ikonè, e un 2023 da protagonista. Questo ciò che si augurano i tifosi viola, viste anche le recenti prestazioni dell’esterno francese classe 1998 nelle ultime uscite. E pensare che nel recente passato, sono addirittura due gli esempi di esterni, sbocciati col tempo in riva all’Arno. Josip Ilicic era arrivato alla corte viola dopo alcune stagioni in chiaro scuro a Palermo. Ma per godere delle giocate migliori del talento sloveno, il pubblico del Franchi ha dovuto attendere almeno un anno.

Come Ilicic, anche Joaquin. Anche se l’età tra i due, giocava a favore del primo. Durante la prima stagione con Montella in panchina, dello spagnolo si ricorderà il famoso gol alla Juventus, e poco più. In un pomeriggio di Verona dell’anno successivo, l’Aeroplanino trasformò lo spagnolo in esterno a tutta fascia. Ed il resto è storia. Con Joaquin che disputò un’autentica stagione da mattatore imprendibile e imprevedibile. Nella speranza, che anche Ikonè, possa seguire le orme dei due “illustri” colleghi.