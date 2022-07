Ikoné e quella cattiveria sotto porta, uno spettacolo inedito per il pubblico di Moena. Una “nuova” freccia all’arco di Italiano

Del talento e della tecnica sopraffina di Jonathan Ikoné non ha mai dubitato nessuno in casa Fiorentina. Il francese ex Lille fino a questo momento è una delle note più liete del ritiro di Moena. Colpi di classe, giocate di prima, finte, strappi e accelerazioni hanno deliziato i tifosi viola e mister Vincenzo Italiano, anche in occasione di una delle amichevoli giocate ieri.

Arrivato a gennaio, Ikoné ha impiegato non poco prima di adattarsi al nostro calcio e, nonostante le diverse occasioni concesse da Italiano, non ha mai davvero convinto. Poca concretezza, ecco il suo tallone d’Achille. Un aspetto sul quale però il giocatore sta lavorando e anche dalla prova di ieri sono emersi segnali positivi.

I progressi sono sotto gli occhi di tutti: l’obiettivo è aumentare la cattiveria sotto porta. Troppo importante d’altronde il ruolo degli esterni nel gioco di Italiano, che vuole da loro maggiore incisività e un buon bottino di gol (oltre che di assist) a fine stagione. Ikoné per ora sta rispondendo presente e se il buongiorno si vede dal mattino… i tifosi viola non possono fare altro che sognare in grande.

A CURA DI TOMMASO MARAZZI